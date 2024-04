L'uomo senza casa che occupa un locale comunale: arriva la polizia

Si è beccato una doppia denuncia l'uomo che nei giorni scorsi ha occupato abusivamente alcuni locali comunali, trasformandoli in un'abitazione di fortuna.

Senza casa, un cittadino tunisino di 36 anni, irregolare, è stato rintracciato dalla polizia locale di Monza all'interno di uno stabile di proprietà comunale in via Luca della Robbia. Gli agenti sono arrivati negli spazi per una atttività di messa in sicurezza richiesta da altri uffici comunali e hanno trovato il 36enne che era privo di documenti.

L'uomo aveva allestito nei locali un rifugio di fortuna ma, come rilevato dal comando di polizia locale, questi "si presentavano comunque in condizioni gravemente fatiscenti". Il 36enne è stato accompagnato presso gli uffici del comando per una prima identificazione e poi in questura dove è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. Per l'uomo è scattata una denuncia.