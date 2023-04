Spaccano la porta di una casa e la occupano: arrivano i carabinieri

Una porta di un appartamento forzata e spaccata e un presunto furto.

Sono intervenuti credendo di trovarsi faccia a faccia con i ladri i carabinieri nella giornata di domenica a Barlassina, all'interno di un complesso di abitazioni in via Palestrina, hanno effettuato un sopralluogo in seguito a una segnalazione relativa alla presenza sospetta di alcuni uomini.

Invece i carabinieri della stazione di Seveso e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno all'interno di un appartamento - non abitato - di proprietà di una donna di Varedo, con la porta spaccata, hanno trovato due uomini. I militari, intervenuti in emergenza credendo si trattasse di un furto, hanno invece trovato all'interno due giovani di origine marocchina che si stavano accampando all’interno dell’abitazione.

I due sono stati fermati e portati nella caserma di Seregno per le procedure di identificazione: si tratta di un 21enne e un 25enne di origini marocchine risultati entrambi sprovvisti di permesso di soggiorno. Sono stati denunciati sia per la violazione di domicilio che per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e indirizzati verso la procedura di espulsione.