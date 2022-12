Occupano un appartamento e quando arrivano i poliziotti li insultano e li prendono a bottigliate

Brutta sorpresa per un monzese il giorno di Natale. La mattina di domenica 25 dicembre ha scoperto che uno dei suoi appartamenti in una palazzina di via Montelungo era stato occupato. È scattata immediatamente la telefonata al 112 e l'arrivo sul posto di una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti - accertata l’effrazione - sono entrati nell’appartamento, non senza qualche difficoltà.

Entrati in casa hanno trovato un uomo sdraiato su un materasso che li ha accolti insultandoli, minacciandoli e gettando contro una bottiglia di vetro. Gli agenti della questura di Monza sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Ma mentre stavano per portarlo in questura hanno sentito rumori provenire dalla stanza accanto. Lì c'era un altro uomo che nel tentativo di scappare ha colpito i poliziotti con una pinza di metallo. Nel tentativo di fermarlo i 3 poliziotti sono stati feriti. Per loro, trasferiti al pronto soccorso del San Gerardo per le cure del caso, i medici hanno refertato 20 giorni di prognosi per un agente (per sospetta frattura dello scafoide) e 10 per gli altri due.

I poliziotti sono comunque riusciti a fermarlo e arrestarlo insieme all'altro uomo che aveva occupato la casa. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo che li aveva aggrediti con la pinza un cacciavite con punta a taglio della lunghezza di 18 cm, che è stato sequestrato.

Dalle verifiche eseguite è emerso che l'uomo che aveva aggredito i poliziotti con la bottiglia aveva 22 anni ed era originario del Marocco, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per delitti in materia di sostanze stupefacenti e reati in tema di immigrazione. A suo carico anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore, per la cui inosservanza veniva deferito in stato di libertà. L'altro giovane aveva 23 anni, originario del Maghreb, incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale; in ragione di ciò, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di soggiorno illegale. Inoltre, alla luce dell’accesso abusivo all’appartamento, i due giovani sono stati denunciati per il reato di violazione di domicilio.

Su disposizione della locale procura della Repubblica i due giovani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della questura di Monza in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto il trasferimento dei due ragazzi in carcere a Monza. Il questore Marco Odorisio ha attivato l’ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti relativi alla permanenza sul territorio nazionale.