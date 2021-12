Trasformano l'ex carcere in una abitazione (abusiva)

La porta di ingresso forzata, coperte e materassi e avanzi di cibo. Questi sono stati trovati di fronte agli addetti comunali quando nei giorni scorsi hanno effettuato un accesso all'interno dell'ex carcere di Desio per un sopralluogo per interventi di manutenzione straordinaria.

E invece hanno rilevato che era in corso una occupazione abusiva della struttura di via Canonico Villa realizzata nel 1961 e oggetto di manifestazione di interesse per il recentemente recupero e il riutilizzo.

Occupazione abusiva nell'ex carcere

"Sono state trovate tracce che lasciavano intendere un utilizzo non autorizzato, a partire dall'effrazione della porta di ingresso, oltre alla presenza di coperte, avanzi di cucina risalenti a giorni precedenti e altri oggetti vari. contatori di gas ed energia elettrica" ??spiegano dal municipio.