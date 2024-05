Trasformano l'ex fabbrica abbandonata in una casa: due denunce

Avevano trafsormato l'area dismessa dell'ex Dell'Orto, a Seregno, in un rifugio di fortuna. Due uomini, un 31enne marocchino e un 41enne proveniente dall'Eritrea, sono stati denunciati dalla polizia locale venerdì pomeriggio.

Gli agenti infatti hanno effettuato un sopralluogo nell'area abbandonata con l'ausilio dei vigili del fuoco, in seguito alle numerose segnalazioni giunte dai cittadini relativi a strani movimenti: all'interno sono stati rintracciati due occupanti abusivi. Per i due è scattata una denuncia all'Autorità Giudiziaria per le violazioni alle norme del Testo Unico sull'Immigrazione (in quanto soggiornavano nel territorio nazionale privi del permesso di soggiorno) e per il reato di invasione di terreni ed edifici.

“Alla Polizia Locale abbiamo raccomandato particolare attenzione nel tenere sotto controllo la situazione delle aree dismesse – ha detto il vicesindaco William Viganò -. Di tutte queste aree, ovviamente la ex-Dell’Orto è, per ragioni di posizione e dimensione, la situazione più sensibile. Occorre un presidio continuo, per cui il controllo di venerdì non è stato il primo e certamente non sarà l’ultimo. Parallelamente, come Amministrazione, continuiamo le interlocuzioni con la proprietà dell'area al fine di avviare un percorso di riqualificazione”.