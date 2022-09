Perché i commercianti dovranno tornare a pagare l'occupazione del suolo pubblico

Tra poche ore i commercianti monzesi dovranno tornare a pagare l'occupazione del suolo pubblico. Addio ai dehor a costi zero fuori dai bar e dai ristoranti, che avevano aiutato i gestori a recuperare i posti a sedere penalizzati dalle limitazioni del periodo del covid.

L'annuncio è arrivato lunedì 26 settembre in consiglio comunale. A spiegarlo lo stesso sindaco Paolo Pilotto: con il decreto aiuti bis i commercianti dovranno tornare a pagare l'occupazione del suolo pubblico. Fino al 30 settembre l'amministrazione aveva prorogato il provvedimento. Una scelta, quella di far pagare l’occupazione del suolo pubblico ai commercianti, bocciata dai consiglieri Paolo Piffer (Civicamente) e Massimiliano Longo (Forza Italia). "Brutta notizia per i commercianti monzesi - scrive Piffer sui social -. Dal 30 settembre 2022 i commercianti dovranno tornare a pagare l’occupazione di suolo pubblico. Una decisione infelice considerato anche il particolare momento di difficoltà economica dovuto al 'caro bollette'. Se non ci pensa lo Stato deve pensarci il comune". Paolo Piffer ha annunciato che presenterà una mozione sull'argomento.

"La giunta nei giorni scorsi aveva deliberato la proroga delle attività di occupazioni suolo pubblico ai fini commerciali - ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto -. A fronte di questa delibera è uscito in modo ufficiale l'articolo 40 del Decreto aiuti che richiama il Dl 137 e che conferma che le attività di occupazione possono andare in proroga. Ma non viene prorogata l'esenzione del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. Così che l'amministrazione conferma la proroga dell'occupazione del suolo pubblico, anche con spazi molto ampi, ma non la sua gratuità". In sintesi se i commercianti monzesi vorranno continuare a mantenere i loro dehor nelle piazze e nelle vie da sabato dovranno mettere mano al portafoglio.