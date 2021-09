Occupazioni abusive nei capannoni dismessi, controlli della polizia locale: due denunce

Martedì gli agenti del NOST sono stati impegnati nell'area di piazza Cambiaghi e in zona ex mercato ortofrutticolo, tra via Buonarroti e via Mentana. Due persone sono state denunciate

Occupazioni abusive, bivacchi, degrado e sicurezza. Controlli della polizia locale in città. Martedì mattina sei agenti del Nost sono stati impegnati in piazza Cambiaghi e nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo tra via Buonarroti e via Mentana.

In piazza Cambiaghi è stato emesso un ordine di allontanamento mentre nell'area dell'ex mercato all'interno di un piccolo magazzino dismesso, sono stati trovati due cittadini che dormivano su giacigli di fortuna: entrambi privi di documenti sono stati accompagnati in comando per l'dentificazione. Si tratta di un cittadino libanese di 28 anni e di un 21enne di origine marocchina.

A seguito degli accertamenti per uno dei due è emersa una nota di rintraccio per una notifica di un provvedimento di polizia: entrambi poi sono stati denunciati per invasione di edifici comunali. L'attività si inserisce in un programma di controlli sistematici di contrasto all'occupazione abusiva portata avanti dal comando di via Marsala guidato dal comandante Pietro Curcio.