Offende sui social la polizia locale: per un 51enne di Lissone scatta la denuncia

"Un conto è essere zelanti un altro è essere un guano ambulante. Non c’è peggior persona di uno stupido in divisa”: queste le parole scritte da un 51enne di Lissone su Facebook lo scorso giugno, riferendosi alla polizia locale di Lissone.

Il commento, postato su un gruppo che condivide fatti di cronaca locale, ha suscitato la reazione del Comune di Lissone e del Comando di polizia locale, che hanno deciso di denunciare l'uomo per oltraggio nei confronti di un corpo di polizia. Il Comando ha provveduto ad acquisire lo screenshot relativo al commento e ad identificare l’autore della frase, procedendo poi con la denuncia per violazione dell’art. 342 del Codice Penale (comma 1 e comma 2) e per tutelare l’onorabilità del corpo di polizia locale di Lissone.

"Condanniamo fermamente le offese e gli insulti che sono stati rivolti alla Polizia locale. So bene come tutti gli agenti lavorino sul territorio col solo obiettivo di tutelare il bene, la salute e il diritto alla sicurezza della comunità" ha commentato Concettina Monguzzi, sindaco della città.

"Giusto intraprendere azioni legali contro chi offende e ingiuria i miei agenti. L’intero Comando ha dimostrato le proprie capacità nel periodo dell’emergenza Coronavirus e continua a farlo anche in queste settimane, monitorando le presenze nel periodo estivo e ponendosi sempre con spirito costruttivo e persuasivo anche nelle situazioni più critiche. Proprio per questo, non è tollerabile che vi siano persone pronte ad offendere e minacciare chi svolge il proprio lavoro nel rispetto della legge” ha aggiunto Ferdinando Longobardo, comandante della polizia locale di Lissone. Ora, sarà la magistratura a decidere in merito alla sanzione da infliggere al 51enne.