Oggi Ilaria Salis sarà di nuovo in tribunale: l'udienza prima delle elezioni europee

Ilaria Salis ritornerà di nuovo nell'aula del tribunale di Budapest. A poche ore dalla scarcerazione dell'insegnante monzese detenuta da 15 mesi nel carcere della capitale ungherese e trasferita nell'abitazione dove proseguirà la detenzione agli arresti domiciliari, oggi 24 maggio la 39enne sarà di nuovo in tribunale.

Una nuova udienza per Ilaria Salis accusata di aver aggredito nel febbraio 2023 due giovani neonazisti durante la Giornata dell'Onore che si celebra a Budapest. L'attivista antifascista - ex studentessa del liceo classico Zucchi e 20 anni fa tra i fondatori del centro sociale Foa Boccaccio di Monza - ha sempre rigettato le accuse.

Questa mattina la nuova udienza. Il padre Roberto già da alcuni giorni ha raggiunto la figlia a Budapest e anche questa mattina sarà in tribunale per assistere all'udienza del processo. Da tempo Roberto Salis e i legali della donna chiedevano gli arresti domiciliari, che però sono stati concessi solo lo scorso 15 maggio, dietro pagamento di una cauzione, mentre il trasferimento dal carcere all'abitazione è avvenuto nella giornata di giovedì 23 maggio. Intanto Ilaria Salis è stata candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, come capolista di Alleanza Verdi Sinistra.

"Noi festeggeremo solo quando mia figlia tornerà in Italia - aveva dichiarato Roberto Salis una settimana fa a MonzaToday -.Non appena uscirà la sottoporremo a tutti gli accertamenti medici del caso: è molto provata sia da un punto di vista fisico che psicologico. Dico grazie alla solidarietà degli italiani, grazie ai giornalisti che per primi hanno reso nota la storia di mia figlia, e ringrazio gli elettori che l’8 e il 9 giugno completeranno questa vicenda”.