A tre mesi dalla morte l'ultimo saluto a Omar

Tre mesi fa durante una vacanza a Tenerife un tragico destino ha stroncato la sua giovane vita. Adesso, dopo quasi tre mesi dalla sua morte, Seregno lo saluta per l'ultima volta stringendosi al dolore dei suoi familiari. Si svolgeranno oggi, giovedì 24 novembre, alle 15.30 nella basilica di San Giuseppe i funerali di Omar Nava.

Il giovane, 32 anni, ad agosto era in vacanza sull'isola delle Canarie quando è morto travolto da un’onda anomala e il suo corpo è stato recuperato solo alcuni giorni dopo. Una tragedia che aveva sconvolto i familiari, corsi subito sul posto, e i tanti amici e colleghi di Omar. Gli amici avevano organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il rimpatrio della salma. "Questa raccolta fondi é pensata da noi tutti amici di Omar per dare supporto alla sua famiglia e far sentire loro la nostra vicinanza in questo difficile momento - avevano spiegato i promotori dell'iniziativa -. I fondi saranno devoluti interamente a Renato e Luca, padre e fratello di Omar, per sostenere le onerose spese di trasporto del nostro amico da Tenerife all’Italia, le spese funerarie e per le altre iniziative in memoria di Omar".

La salma è stata rimpatriata pochi giorni fa.