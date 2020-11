Ucciso a coltellate in strada a San Rocco, morto un uomo di 42 anni a Monza

"Una morte atroce" sussurra qualcuno passando dal porticato di un palazzone popolare di via Fiume dove a pochi passi da lì, un paio d'ore prima, domenica mattina, un uomo è stato ucciso, in strada, a colpi di coltello. E a terra, in una pozza di sangue, esanime, è rimasto fino all'arrivo dell'ambulanza del 118 ma ormai era troppo tardi. La vittima era già morta a causa delle profonde ferite riportate.

A perdere la vita, raggiunto da diversi fendenti alla schiena, al torace e alla gola, è stato Cristian Sebastiano, 42 anni, residente a pochi passi dal condominio sotto cui si è consumato il delitto. Proprio da lì dove le tapparelle delle finestre sono abbassate a metà e solo in pochi si affacciano ai balconi, intorno alle 12.45 è partita una chiamata di emergenza al 118 da parte di un passante che ha notato l'uomo a terra, esanime. La vittima risulta avere diversi precedenti penali alle spalle tra cui reati connessi allo spaccio di droga. Il 42enne al momento era sottoposto al regime di libertà vigilata.

La vittima - Cristian Sebastiano

(Foto da Facebook)

In via Fiume, insieme ai soccorsi dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono arrivati anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monza che hanno effettuato i primi rilievi. Le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili e ricostruire il movente alla base del delitto.

Video - Omicidio in via Fiume a Monza