Omicidio a Monza, uomo sgozzato in via Fiume: indagano i carabinieri

Un uomo è stato accoltellato e ucciso in via Fiume a Monza nella tarda mattinata di domenica 29 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 12.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'aggressione, secondo quanto appreso da MonzaToday, sarebbe avvenuta in strada, a ridosso di un condominio. La vittima, per il momento non ancora identificata, sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti alla gola e al torace.

È stato un passante che ha visto l'uomo esanime in strada a chiamare i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monza.