Rinvenuto a Desio il corpo di un uomo ucciso a coltellate

Sul corpo delle evidenti ferite da arma da taglio. È stato ritrovato così nella mattina di oggi, 4 giugno, a Desio, il cadavere di uomo.

In pieno centro cittadino, in una corte di via Matteotti, sono infatti intervenuti i carabinieri di Desio, agli ordini del Maggiore Luigi Perrone. Sulla vicenda al momento vige ancora il massimo riserbo ma intanto le indagini stanno continuando perché le dinamiche da chiarire sono ancora parecchi. Della vittima, che è stata trovata riversa in una pozza di sangue nel balcone della casa dove secondo le prime indiscrezioni viveva insieme alla compagna, per esempio non si conosce l’identità. Quel che è al momento è stato pauurato è che si tratta di un uomo di origine romene. Nulla è emerso nemmeno sulle cause che hanno portato al tragico gesto. Anche se al momento pare che i carabinieri abbiano fermato un uomo di origini cubane, suo vicino di casa, sospettato di aver perpetrato il delitto colpendo l'uomo alla gola.

Pare infatti che un testimone abbia affermato di avere visto il cubano, intercettato nella vicina piazza, prendere a calci la vittima anche dopo averlo ripetutamente accoltellato.

Sul posto sono arrivati gli uomini della scientifica per i rilievi del caso ed è l’arrivo del magistrato di turno. Ad accorrere sul luogo del delitto anche il sindaco di Desio, Simone Gargiulo.

Il probabile omicidio è avvento nella stessa corte dove nella notte di Capodanno del 2022 è stato ferito a coltellate, in maniera grave, un ragazzo italiano di 26 anni.

Articolo in aggiornamento