Omicidio di San Rocco, interrogatori davanti al giudice per i "baby killer"

Si presenteranno a mezzogiorno al Tribunale dei Minori di Milano i due minorenni accusati di aver ucciso a coltellate il 42enne Cristian Sebastiano domenica a Monza, nel quartiere San Rocco.

Dal carcere minorile di Torino, dove si trovano ristretti per mancanza di disponibilità al Beccaria, arriveranno nel capoluogo lombardo dove mercoledì è in programma l'udienza di convalida dei fermi dei due ragazzini che sono accusati di concorso in omicidio volontario premeditato per l'uccisione, a colpi di coltello, del 42enne a cui avrebbero anche sottratto cinque grammi di cocaina. Per il 14enne, R.M., si profila anche l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il fratello (anche lui arrestato) perchè a casa sua è stata trovata della droga: hashish e marijuana. I due minori, difesi dagli avvocati Maurizio Bono (il 14enne) e Renata D'Amico (il 15enne) affronteranno l'udienza di convalida in presenza e non in collegamento da remoto come avviene in questo periodo di emergenza covid.

Dopo gli interrogatori arriverà la decisione in merito alla convalida del fermo e della misura di custodia cautelare in carcere che potrebbe anche essere sostituita da una alternativa.