Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell'armadio

Un uomo di 40 anni avrebbe ucciso il figlio di 7 anni nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Non è ancora chiaro quando il fatto sia avvenuto. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere anche la ex moglie che era ospite dai suoi genitori, a coltellate. I carabinieri lo hanno fermato.

Secondo i primi riscontri, aveva nascosto il cadavere del figlioletto di 7 anni nell'armadio. Le indagini dei militari erano partite proprio dall'aggressione all'ex consorte. La donna è riuscita a salvarsi. L'uomo è stato poi rintracciato e arrestato dagli uomini dell'Arma a Viggiù (Varese), dopo un'articolata operazione.