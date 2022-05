Omicidio Piazza: in carcere anche la sorella del killer

A quasi cinque anni dall'omicidio di Giuseppe Piazza adesso si aprono le porte del carcere anche per Angela Scarfò. Lei e il fratello Michele erano già stati condannati nel febbraio 2019 dalla corte di Assise del tribunale di Monza per l'omicidio di Piazza. Il 55enne era stato ucciso a Brugora (frazione di Besana Brianza) nel pomeriggio di giovedì 22 giugno 2017. L'uomo fu freddato davanti alla sua abitazione di via Cavour, tra gli stand della festa patronale dopo l'ennesima lite.

In seguito al respingimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, e la conferma delle condanne a 17 e 11 anni di carcere nei confronti di Michele e Angela Scarfò per l’omicidio di Giuseppe Piazza del 22 giugno 2017, nella giornata di venerdì 6 maggio i carabinieri della stazione di Besana Brianza hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti della donna che, a differenza del fratello - l’autore materiale del delitto - che già si trovava in carcere, non era sottoposta a provvedimenti restrittivi cautelari.

La donna, 67 anni, è stata trasferita nel carcere di San Vittore a Milano dove dovrà scontare 11 anni per il concorso con il fratello nell’omicidio di Giuseppe Piazza e per detenzione illegale di armi. Infatti, secondo gli inquirenti fu proprio lei a reperire l’arma del delitto - mai ritrovata - e a passarla al fratello che uccise per futili motivi il vicino di casa.

"Nella circostanza - fanno sapere i carabinieri - la spedita attività di indagine condotta dalla stazione di Besana in Brianza unitamente all’aliquota operativa dei carabinieri di Seregno aveva sin da subito consentito di individuare l’autore del reato e poi, grazie a delle tracce di sangue che portavano verso l’abitazione della donna, l’attenzione dei militari si era concentrata anche su di lei, trovata in casa con 55 proiettili compatibili con la pistola utilizzata nell’omicidio, verosimilmente gettata nel lago di Valmadrera"