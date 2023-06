Una marcia per ricordare Giulia e Thiago

Senago non dimentica Giulia Tramontano e il suo piccolo Thiago. A quasi un mese dalla morte atroce della giovane al settimo mese di gravidanza uccisa a coltellate dal suo compagno Alessandro Impagnatiello proprio nel loro appartamento di Senago, l’amministrazione comunale di Senago e la Comunità pastorale San Paolo apostolo di Senago organizzano una marcia.

L’appuntamento è per il 19 giugno alle 20.45 in piazza Aldo Moro. La partenza alle 21 per le vie della città e la conclusione in piazza Tricolore. Gli organizzatori invitano gli adulti a indossare qualcosa di rosso e i bambini qualcosa di bianco. Domenica scorsa a Sant'Antino, in provincia di Napoli, sono stati celebrati i funerali della giovane donna e del suo bambino, e contemporaneamente a Senago gli abitanti si sono riuniti nel punto in cui era stato abbandonato il corpo senza vita di Giulia, in via Monte Rosa, davanti al murale realizzato nei giorni scorsi, che ritrae la 29enne incinta con un bimbo tra le braccia. La gente ha recitato preghiere silenziose e molti hanno lasciato biglietti e mazzi di fiori.