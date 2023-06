Trovato il corpo di Giulia Tramontano: il fidanzato ha confessato l'omicidio

È indagato per omicidio volontario aggravato Antonio I., il fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago (Milano), incinta di sette mesi, scomparsa nella serata di sabato 28 maggio. La Procura di Milano ha messo i sigilli all'appartamento dove la coppia convive. Nel frattempo proseguono le ricerche. Vigili del fuoco, elicotteri, scientifica, militari e protezione civile sono in azione nel parco delle Groane, in un'area che comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e aree boschive distanti circa un chilometro e mezzo dall'abitazione della ragazza e del compagno.

In casa della coppia è entrata la sezione investigazione scientifiche dei carabinieri, che sta effettuando rilievi e accertamenti. Gli inquirenti non escludono che l'uomo abbia potuto uccidere la ragazza nella notte tra sabato e domenica proprio nel loro appartamento. Nell'abitazione i militari hanno anche cercato un vestito della 29enne da utilizzare per le ricerche con i cani molecolari.

Le ricerche

Gli investigatori hanno limitato la zona delle ricerche in base a elementi emersi nel corso delle indagini. Al momento gli inquirenti non procedono più per scomparsa né per istigazione al suicidio, seconda ipotesi di reato che era stata formulata, ma per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto non consensuale. L'unico indagato è il compagno della ragazza.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la 29enne, originaria di Sant'Antimo (Napoli) e con un lavoro come agente immobiliare, poche ore prima della scomparsa aveva scoperto che il suo compagno Antonio I., barman in un albergo di lusso di Milano, aveva una vita parallela con un'altra ragazza. Sabato sera, dopo la serie di rivelazioni, Giulia aveva scritto alla sorella, alla madre e a un'amica: "Sono turbata, vado a dormire".

A denunciare la sparizione di Tramontano era stato proprio il fidanzato, 30 anni, che davanti ai carabinieri aveva sostenuto di essere uscito domenica mattina per andare al lavoro e di non aver trovato più la compagna nell'abitazione al suo rientro. Stando al suo racconto, la donna avrebbe preso 500 euro in contanti, alcuni documenti - tra cui il passaporto - e si sarebbe allontanata a piedi. Nella sua versione dei fatti, però, sarebbero da subito emerse alcune incongruenze. L'indagine sul caso è coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo dei carabinieri di Milano e alla compagnia di Rho.