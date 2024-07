Omicidio a colpi di fucile sotto le case: 4 arresti, i tre killer ricercati in Spagna

Fuga finita. Mercoledì mattina i carabinieri della compagnia di Sesto, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal G.I.P. di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza - in carcere per sette persone, tutte ritenute coinvolte nell'omicidio di Youssef Saadani, il 38enne marocchino ammazzato la sera del 23 ottobre scorso a Sesto San Giovanni in un vero e proprio agguato nel quale erano rimasti feriti anche un 30enne libico, colpito da un proiettile al polso, e un altro marocchino, 31enne, massacrato a bastonate.

Come riferisce MilanoToday uno di loro, il 32enne Hamza H., all'epoca, già affidato in prova ai servizi sociali dopo una condanna per droga, era stato fermato il giorno dopo l'omicidio, quando gli investigatori avevano già parzialmente ricostruito quella che era stata a tutti gli effetti una trappola mortale andata in scena in via Pisa, una stradina a fondo chiuso, buia, circondata dalla boscaglia, che finisce sotto alcuni condomini.

Era stato quello il luogo scelto da Hamza H. e dagli altri per colpire la vittima e gli amici. Storie di soldi, di droga. E di un telefono. Lo scontro tra i due gruppi rivali, infatti, pare fosse nato il giorno precedente all'omicidio. La sera del 22 ottobre, infatti, un amico di Youssef e degli altri due feriti sarebbe stato aggredito a Cologno Monzese fuori da una farmacia da un gruppo di sette marocchini che lo avevano pestato a sangue e gli avevano portato via i soldi, un monopattino ma soprattutto un telefono su cui c'erano tutti i numeri dei clienti che pare si rifornissero da lui di hashish e cocaina.

La voce del pestaggio era subito girata e il 31enne marocchino poi preso a bastonate in via Pisa era riuscito a mettersi in contatto con qualcuno degli aggressori. Da lì l'idea: un incontro chiarificatore per cercare di mettere sotto la cenere la tensione crescente, per restituire il cellulare. E, così pare, per saldare anche un debito di 50 euro per qualche dose di "coca" comprata dall'uomo picchiato e mai saldato. E l'incontro, con tanto di posizione comunicata su Whatsapp, era avvenuto davvero. Ma Youssef e gli altri erano stati accolti a colpi di fucile, poi fatali per il 38enne.

Nell'ordinanza eseguita nelle scorse ore sono infatti contestati a tutti la rapina del 22 ottobre e, soltanto a tre uomini, l'omicidio della vittima e il tentato omicidio degli altri due feriti. I quattro che avrebbero preso parte soltanto all'aggressione e alla rapina sono stati fermati tra Milano e Barzanò e si trovano ora tutti nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza.

. I tre presunti killer, invece, sono per il momento fuggiti e sarebbero stati localizzati in Spagna. Sulla loro testa pende ora un mandato d'arresto europeo.