Grave incidente sul lavoro a Cesano, due operai ustionati

Due uomini sono stati soccorsi nella notte a Cesano Maderno dopo un grave infortunio sul lavoro. Si tratta di un 52enne e di un 51enne, entrambi trasferiti in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

I soccorsi in azienda

A riportare le conseguenze più gravi è stato il primo che è stato soccorso dal personale sanitario con ustioni chimiche, da iodio, sul 90% del corpo. In via Bracco, a Cesano, alla una e trenta di notte, sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio. Il 52enne ha riportato ustioni di primo grado al volto, alle braccia, al collo e quasi su tutto il corpo. Intubato, è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Nel nosocomio milanese nella nottata è stato accompagnato anche l'altro lavoratore: anche lui ha riportato una ustione di primo grado dovuta al contatto con la sostanza chimica (non con il fuoco) ma le sue condizioni risultano meno preoccupanti e il trasporto è avvenuto in codice giallo. Secondo quanto al momento ricostruito i due sarebbero stati soccorsi all'interno di una azienda. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per far luce sulla dinamica dell'infortunio.