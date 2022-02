Cade da una impalcatura e precipita per quattro metri, soccorsi per 54enne a Lazzate

Soccorsi in codice rosso mercoledì pomeriggio a Lazzate, in Brianza, per un operaio di 54 anni caduto da una impalcatura in un'area di cantiere.

L'infortunio

La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa intorno alle 14.30 e sul luogo dell'incidente, in via Libertà, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il personale di Ats.

I soccorsi

Secondo quanto al momento emerso l'uomo, 54 anni, sarebbe precipitato da una impalcatura facendo un volo di circa quattro metri e riportando un trauma cranico commotivo con una ferita alla testa e un trauma alla schiena. Il 54enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano. Al momento dell'intervento dei soccorsi risulta fosse sveglio e cosciente.