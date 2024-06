Claudio Tigni, l'operaio caduto nel fiume mentre lavorava: ricerche in corso

Un operaio di 58 anni, Claudio Tigni, è caduto nel fiume Adda mentre lavorava a una diga nei pressi del cavalcavia dell'Autostrada A4. A dare la notizia è il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 9 di venerdì.

I pompieri sono intervenuti nel territorio comunale di Vaprio d'Adda (Milano) per le ricerche dell'uomo, italiano e dipendente della Italgen. Secondo quanto appreso, sarebbe caduto nel fiume, nei pressi del Santuario di Concesa. Stava lavorando su un canale scolmatore dell'A4, in prossimità dello specchio d'acqua e per causa ancora sconosciute è caduto da pochi metri e a causa dell'attrezzatura indossata non è riuscito a mantenere il galleggiamento.

Sul posto il Distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano coadiuvati dal nucleo Saf fluviale del Comando di Bergamo. Le forti correnti stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso. I sommozzatori hanno chiesto la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume così da consentire una ricerca più efficace oltre che sicura. La zona attualmente interessata è quella della diga di Concesa Adda.