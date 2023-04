Cade dalla scala e precipita per tre metri: grave operaio

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri, martedì 4 aprile, a Lentate sul Seveso. Poco prima delle 11 un uomo di 57 anni è caduto da una scala in un’azienda in via per Mariano. L'uomo è un comasco di Figino Serenza, dipendente della ditta di finiture lentatese. Stava lavorando su una scala a pioli ad un'altezza di circa tre metri quando è caduto procurandosi varie fratture tra cui una vertebrale e alla cassa toracica. La prognosi è di 30 giorni.

Sono stati subito allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati inviati in codice giallo l’elisoccorso e l’ambulanza. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli addetti di Ats per ricostruire l’esatta dinamica del fatto, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice giallo in elisoccorso all’ospedale di Lecco, dove è attualmente ricoverato neurochirurgia.