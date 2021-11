Incidente sul lavoro, 34enne precipita per quasi 7 metri da un tetto di un cantiere

Incidente sul lavoro a Caponago nella mattinata di martedì 16 novembre. Un operaio di 34 anni è caduto dal tetto di un supermercato in costruzione in un'area di cantiere in via Galileo Galilei, a ridosso dell'area del casello dell'autostrada A4. La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza pochi minuti prima delle 9. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso decollato dall'ospedale Niguarda di Milano.

Secondo una prima ricostruzione il 34enne avrebbe fatto un volo di circa sette metri, precipitando dalla copertura dell'edificio in costruzione e riportando 7 un trauma al bacino e una frattura al polso. Immediati i soccorsi con l'operaio che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza: al momento dell'intervento del personale sanitario risulta fosse cosciente e sveglio.

In via Galilei sono giunti anche gli agenti della polizia locale del comando di Caponago che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dei fatti e i tecnici dell'Ats.