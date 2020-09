Incidente sul lavoro a Pioltello, gli cade un bancale addosso: operaio ferito al piede

Un uomo di 46 anni ha riportato seri traumi al piede dopo un infortunio sul lavoro. L'accaduto verso mezzanotte di giovedì in un magazzino di via Giambologna a Pioltello. Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e carabinieri.

In base a quanto ricostruito l'operaio, un cittadino egiziano, stava lavorando nel reparto latticini del magazzino di stoccaggio alimentare quando, per cause ancora in fase di accertamento, un bancale gli è caduto sul piede.

A causa dei traumi riportati il 46enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Sulla vicenda hanno effettuato accertamenti i militari.