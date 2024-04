Mohamed, l'operaio morto a 42 anni in un cantiere a Monza mentre lavorava

Mohamed Abdeltawwab Kamel Mabdrouk, 42 anni, è morto dopo aver lottato per quattro giorni in un letto d'ospedale per la vita, per tornare dai suoi quattro figli e da sua moglie. Il 24 aprile era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro a Monza, in un cantiere edile in via Giacosa: un pezzo di ferro si sarebbe staccato da una gru presente nell'area di cantiere e lo avrebbe colpito alla testa, causandogli un gravissimo trauma cranico. La corsa in ospedale a sirene spiegate e poi il ricovero, fino al decesso.

L'uomo, d'origine egiziana, era un operaio edile e lavorava nel cantiere edile di via Giacosa a Monza, nel quartiere Cederna. E proprio una settimana fa aveva fatto arrivare dall'Egitto la sua famiglia: moglie e quattro figli. Nel cantiere monzese invece il 42enne lavorava da circa tre mesi, impiegato di un'impresa in subappalto nell'area.

“Mentre l'appalto di via Giacosa è di un’impresa bresciana, abbiamo appurato che il lavoratore è stato assunto, da circa tre mesi, da un'azienda in subappalto di Napoli. Sappiamo anche che è un cantiere dove operano numerose imprese in subappalto e che la presenza del sindacato è stata sempre contrastata” ha spiegato Federica Cattaneo della segreteria della Cgil di Monza e Brianza.

"Dall'inizio dell'anno, in Italia, sono già accaduti oltre il 30% degli infortuni dell'intero anno 2023, ma alla domanda su quanti infortuni fossero capitati nella provincia di Monza e Brianza, fino a ieri mattina, potevamo rispondere ‘zero’. È bene chiarire subito che quando si parla d'infortuni sul lavoro la fortuna non c'entra nulla. Sono in corso le indagini, ma l'esperienza ci porta subito a pensare al sistema degli appalti e subappalti fondato sul massimo profitto, a discapito della salute e della sicurezza dei lavoratori", continua Cattaneo.

"Denunciamo in continuazione che con i subappalti si aggiungono criticità a criticità per attuare un sistema di misure efficaci di prevenzione, non a caso il settore dell’edilizia primeggia nei numeri degli infortuni”, dichiara la segretaria della Cgil in Brianza, che aggiunge: ”Questa è la ragione principale che ci ha fatto decidere di raccogliere le firme per cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto in caso di infortunio e malattie professionali".

“Il Protocollo per la legalità e la sicurezza nei cantieri, sia pubblici che privati, rinnovato a febbraio con il Comune di Vimercate si è rivelato un ottimo strumento per contrastare l’illegalità e prevenire gli infortuni – sottolinea la segretaria della Cgil in Brianza –, vogliamo proporlo a tutti i comuni della nostra provincia. Nel vimercatese l’amministrazione comunale, la polizia locale e i sindacati di categoria hanno costruito un sistema di relazioni e di azioni che ha permesso di ottenere grandi risultati”.

"Restiamo in attesa dell'esito delle indagini da parte degli enti preposti e delle forze dell’ordine, ma è inammissibile assistere ad episodi di questo tipo nonostante il continuo tentativo da parte nostra di mettere le misure di protezione a favore di una maggiore sicurezza al centro della contrattazione. È stata l’ennesima vittima di quella che ormai non è più una giornata di lavoro, ma una giornata in “trincea”. Non è tollerabile che il mondo del lavoro si trasformi in un vero e proprio incubo nel quale lavoratrici e lavoratori non tornano più a casa dai loro cari dopo una giornata di fatica" hanno aggiunto dalla Cgil.