Operaio precipita da tre metri, infortunio nel cantiere per la caserma dei carabinieri

Infortunio sul lavoro a Muggiò nella tarda mattinata di mercoledì 30 marzo. Un operaio di 49 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo dopo una caduta da circa tre metri all'interno di un cantiere in via Libertà, nell'area della vecchia sede della caserma dei carabinieri della stazione cittadina dove sono in corso interventi di ristrutturazione.

Il 49enne avrebbe sarebbe precipitato da un trabattello, finendo a terra, sul cemento. Ha riportato un trauma alla schiena e un trauma cranico ma non ha mai perso conoscenza e i primi ad allertare i soccorsi mercoledì mattina sono stati proprio i colleghi. La dinamica dell'infortunio è al momento al vaglio dei militari dell'Arma intervenuti per gli accertamenti insieme al personale di Ats.

Le condizioni dell'uomo sono fortunatamente apparse meno gravi del previsto e l'ambulanza del 118 giunta in cantiere, allertata in codice rosso, è ripartita alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.