Precipita dal secondo piano, 52enne in prognosi riservata

Un uomo di 52 anni è stato accompagnato da un'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in prognosi riservata. I soccorsi sono giunti in via Appiani poco dopo le 14.30 di mercoledì 27 aprile: l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica prallertate in codice rosso e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Monza.

L'uomo - un operaio che in quel momento era al lavoro all'altezza di un balcone - è stato trovato a terra, ferito e con diverse fratture, dopo una caduta da un trabattello al secondo piano di una palazzina situata nel tratto. La dinamica dell'accaduto al momento è al vaglio dei poliziotti che sono al lavoro per ricostruire le fasi dell'incidente sul lavoro. Seguiranno aggiornamenti.