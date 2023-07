Operaio schiacciato da un muletto in azienda: 38enne gravissimo

Grave incidente sul lavoro in azienda in Brianza. Un operaio di 38 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato - con un arto inferiore - da un muletto condotto da un collega.

Il fatto si è verificato all'interno di una azienda di Carate in via Padre Franco Ivaldi dove ha sede la Pino Domenico, realtà industriale attiva nello stampaggio di contenitori alimentari in plastica. La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata alle 15.26 e sul posto è giunta una ambulanza in codice rosso insieme a una automedica, alla polizia locale, i carabinieri e il personale di Ats.

Secondo quanto al momento emerso il 38enne avrebbe riportato una ferita con un trauma a un arto inferiore dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. L'operaio è stata trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni risultano gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio in azienda.