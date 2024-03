Parco di Monza, con l'ora legale si cambia: ecco i nuovi orari

Torna l'ora legale e cambiano gl orari del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale. Da domenica 31 marzo 2024, data che coincide quest'anno anche con la giornata di festa di Pasqua, con il ritorno dell'ora legale, si allungano gli orari di apertura del Parco di Monza e dei Giardini Reali e dei giardini pubblici.



Per il Parco entra in vigore l'orario estivo: i cancelli pedonali rimarranno aperti fino alle 21.30 mentre gli ingressi carrai fino alle 20.30. I Giardini Reali chiuderanno alle 20.30. Novità anche per i giardini pubblici recintati della città che saranno aperti dalle 8.00 alle 22.00.