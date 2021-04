Minacce di morte al sindaco di Ornago: foto con il suo volto riempito di sangue

Minacce di morte al sindaco di Ornago. Martedì 27 aprile Daniel Siccardi, 34 anni, dal 2019 primo cittadino di Ornago eletto con la lista civica “siAmo Ornago”, ha ricevuto una minaccia di morte. Immagini del volto del giovane politico brianzolo riempito di sangue.

A comunicarlo è lo stesso Siccardi con un post sul suo profilo Facebook, subito dopo avere presentato regolare denuncia contro ignoti presso la caserma dei carabinieri.

Minacce arrivate sia on line sulla casella di posta elettronica istituzionale, sia direttamente nella cassetta delle lettere dell’abitazione del giovane sindaco. Una situazione che, come spiega il sindaco sul suo profilo Facebook, proseguirebbero ormai da due mesi. Martedì Siccardi ha deciso di denunciare.

“Spero che questi episodi vadano a sparire – scrive sul suo profilo Facebook – e sinceramente lo dico, non tanto nei miei confronti, ma per preservare e proteggere le persone a me care, ma soprattutto la mia famiglia”.