Oscar ha trovato casa: lieto fine per il cane di 14 anni abbandonato in un negozio

Oscar ha trovato una nuova famiglia. Sembrava un sogno difficile da realizzare ma, fortunatamente, quel maltese di 14 anni che i suoi proprietari avevano lasciato in un negozio di toelettatura di Monza per gravi problemi di salute di uno dei due componenti della famiglia ha trovato una nuova casa.

In barba alla sua età e a qualche acciacco di salute il cagnolino nel giro di neanche due giorni è stato adottato. Ad accoglierlo una famiglia della provincia di Varese che, conosciuta la sua storia, ha immediatamente contattato il negozio e si è resa disponibile a donare una seconda chance a quel cagnolino amatissimo ai quali i suoi proprietari, però, non potevano più garantire assistenza.

Una storia, quella di Oscar, che aveva conquistato la rete. Venerdì mattina i suoi proprietari lo avevano portato dal toelettatore. Quando sono andato a riprenderlo, però, hanno spiegato ai negozianti che per seri motivi di salute di uno dei due componenti della coppia non avevano più la possibilità di tenere il cane. Così la scelta di affidarlo ai proprietari del negozio di toelettatura certi che gli avrebbero trovato una degna sistemazione. Un ultimo difficile saluto, poi la consegna del loro cane e di una scatola con i suoi giochi e dei documenti.

"Oscar è cane dolcissimo - avevano spiegato alla nostra redazione di MonzaToday i proprietari della toelettaura -. Ha 14 anni e ha alcuni problemi di salute legati anche all'età. Non è stato castrato". Oscar aveva subito conquistato l'affetto dei toelettatori che, però, non potevano portarlo a casa. Né intendevano consegnarlo in canile. Così che si erano affidati alla rete e anche grazie alla redazione di Cani e gatti Tv Channel avevano lanciato un appello per trovare una famiglia dove Oscar potesse essere amato e seguito come, fino ad oggi, avevano fatto i suoi proprietari. Quella famiglia che Oscar oggi ha finalmente trovato.