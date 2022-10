In ospedale arriva la centrale operativa: novità per chi viene dimesso (ma non solo)

All'ospedale di comunità di Giussano è entrata in funzione la Centrale operativa territoriale (Cot). Si tratta di uno dei nuovi servizi introdotti dalla riforma del sistema sanitario regionale. Il suo compito è favorire e coordinare i percorsi e i processi di presa in carico del paziente. La Centrale operativa territoriale di Giussano ha avviato la sua attività a partire, in questa prima fase, dai progetti di dimissione protetta del paziente fragile: dal reparto ospedaliero, alla struttura, ad esempio, riabilitativa o per sub acuti o di cure intermedie. Prossimamente verranno avviati anche i servizi domiciliari e la presa in carico del paziente cronico, con il supporto di interventi di telemonitoraggio del paziente a domicilio.

Nella Centrale operativa territoriale di Giussano lavorano 5 infermieri di famiglia o di comunità che potranno avvalersi della piattaforma digitale messa già a disposizione delle case e dell’ospedale di comunità, da parte dell’Asst. "Un unico sistema, dunque, per condividere e mettere in relazione, azioni e interventi” precisa Guido Grignaffini, direttore socio sanitario dell'Asst Brianza.

Entro il 2023, oltre alla Cot di Giussano, l'Asst Brianza attiverà anche le Cot di Vimercate, Lissone e Desio.