L'ospedale di Seregno intitola la Cardioriabilitazione al dottor Jones

Il reparto di Cardioriabiltazione dell’ospedale di Seregno intitolato al dottor Norman Jones, a lungo primario della struttura del Trabattoni-Ronzoni e morto nel marzo 2020 a causa del covid.

Prima di arrivare all’ospedale di Seregno, dove ha ricoperto il ruolo di primario dal 2005 al 2017 e dove era amato e stimato da pazienti e colleghi, il dottor Jones era stato dirigente cardiologo all’ospedale Borella di Giussano e, prima ancora, specialista presso la struttura ospedaliera di Carate.

Kenneth Jones era nato nel 1947 a Swansea, in Galles da padre gallese e madre friulana. Trasferitosi in Italia con la famiglia, si era iscritto alla Facoltà di Medicina, all’Università degli Studi di Milano, dove si era laureato nel 1973 e, successivamente, si era specializzato in Cardiologia.

Nel corso della cerimonia, Marco Trivelli, Direttore Generale di Asst Brianza ha sottolineato, fra l’altro, come l’intitolazione alla memoria di Norman Jones, rappresenti un segno importante dell’attenzione che l’Azienda Socio Sanitaria della Brianza ha per una attività riabilitativa che è parte integrante fondamentale dell’offerta sanitaria dell’ASST. Presente all’evento anche Laura Capelli, Assessore del Comune di Seregno alle Politiche Sociale.