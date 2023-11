Uomo si scaglia contro i carabinieri con un'ascia, poi si 'libera' del taser e precipita

Non si è fermato neanche dopo il colpo di taser. Si è bloccato solo dopo essere precipitato nel vuoto. Un uomo di 35 anni, cittadino albanese, è stato arrestato venerdì mattina a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza, dopo aver più volte minacciato i carabinieri con un'ascia in pugno.

I militari erano intervenuti in via Toscanini dopo che era stato segnalato un furto negli uffici di una ditta e, una volta arrivati, hanno individuato il 35enne che ha iniziato a minacciarli con l'accetta. Nonostante l'utilizzo dello spray al peperoncino, l'aggressore ha continuato a cercare di colpire i militari, riuscendo a fuggire in un vicino condominio. Lì è stato centrato con il taser, ma l'uomo si è staccato il dardo e si è lanciato nel vuoto cadendo però in una zona seminterrata del palazzo dopo un volo di tre metri.

A quel punto, dopo un'altra colluttazione, è stato immobilizzato e dichiarato in arresto con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il 35enne è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Niguarda, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura alla gamba destra guaribile in un mese.