Volo di oltre cinque metri: ciclista finisce nel canale Villoresi (vuoto)

Finisce con la bicicletta nel canale Villoresi (vuoto), precipitando da un’altezza oltre cinque metri.

Disavventura, per fortuna a lieto fine, quella accaduta sabato 10 aprile a Paderno Dugnano. Erano circa le 18.45 quando un trentenne stava percorrendo la pista ciclabile del Villoresi. All’altezza di via Nino Bixio, per causa ancora ignote, è precipitato nel canale che in questo periodo è privo d’acqua.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i volontari dell’Aps di Desio, i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza. Oltre a un mezzo di elevazione Atrid di Desio per permettere ai sanitari di caricare il ferito in totale sicurezza in ambulanza. Il giovane è stato poi trasportato in codide giallo all’ospedale Niguarda di Milano.