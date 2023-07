La via di Monza dove è pericoloso mangiare il gelato

Mangiare il gelato in via Agnesi potrebbe diventare pericoloso. Lo sa bene Raffaele De Martino, che gestisce la gelateria nella via monzese a pochi passi dalla scuola elementare Dante e dalla guardia medica. Il commerciante da tempo sta cercando di ricevere dal comune una risposta chiara e ufficiale su dove acquistare (e se lo deve acquistare lui a sue spese o direttamente l’amministrazione comunale) quei paletti protettivi che in parte sono stati posizionati davanti ad alcuni negozi della via.

“Dal lato dove c’è il mio negozio manca il marciapiede – spiega a MonzaToday -. In alcuni punti della via sono stati posizionati paletti protettivi, così da mettere in sicurezza i pedoni. La via è molto pericolosa, soprattutto quando si crea folla all’uscita dai negozi. Inoltre alcuni fornitori hanno la cattiva abitudine di parcheggiare proprio in prossimità del negozio con il rischio, quando il cliente esce, di venire investito”.

De Martino è da tempo che sta cercando di capire come mettere in sicurezza i suoi clienti, ma anche coloro che attraversano proprio quel tratto della via. “Ho inviato email in comune senza però ricevere risposte in merito. Impossibile fissare un appuntamento con il sindaco e con l’assessore alla partita. Io vorrei semplicemente sapere cosa devo fare: i paletti li compra il comune, li devo comprare io a miei spese, se sì a chi mi devo rivolgere? Sono domande molto semplici e chiare, alle quali però non ho ricevuto risposte, se non dopo un battibecco sui social la replica dell'assessore che probabilmente è una spesa che non spetta al comune o per la quale il comune non avrebbe i soldi”.

Il tratto della via senza paletti