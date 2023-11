Vietato far volare in aria palloncini a Monza. Anche nel capoluogo brianzolo entra in vigore l'ordinanza che stabilisce il divieto di abbandono di nastri colorati e di palloncini in gomma o similari riempiti di gas più leggeri dell'aria. Una iniziativa sollecitata dalla collaborazione con Plastic Free e che ha come obiettivo la tutela dell'ambiente e degli animali.

Ma perchè a Monza sarà vietato far volare in aria pallonini? "Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose del frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono, qualora siano abbandonati nell’ ambiente; i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso" si legge nel documento.

E l'introduzione del divieto rappresenta un ulteriore tassello del patto di collaborazione tra il comune di Monza e Plastic Free con una collaborazione per la pulizia di alcune aree della città attraverso la raccolta della plastica e di rifiuti non pericolosi, svolgimento di lezioni di educazione ambientale nelle scuole, divulgazione di informazioni sulle tematiche ambientali sui social, stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio.

Vietato far volare in aria palloncini

L'ordinanza, datata 2 novembre, introduce dunque "il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma, anche se in materiale biodegradabile o in altri tipi similari e riempiti con gas più leggeri dell’aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria, ricadano poi sul suolo terrestre, lacustre e marino sotto forma di rifiuti e vengano ingeriti eventualmente da animali causandone la morte".

Multe fino a 500 euro

Per chi non rispetta quanto previsto dall'ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è prevista una multa che può variare da 25 a 500. Incaricati di vigilare e di intervenire per le eventuali violazioni sono gli agenti della polizia locale e le guardie ecologiche volontarie. Il comune di Monza non è l'unico in Brianza ad aver adottato una simile ordinanza con il divieto di far volare palloncini: a giugno era stata la volta di Brugherio. Il rito che ha accompagnato intere generazioni di lanciare in cielo i palloncini colorati di plastica – spesso legato ad eventi festosi come compleanni, battesimi, matrimoni, feste in piazza o la fine dell'anno scolastico – a Brugherio era già stato vietato. Lo aveva già stabilito la giunta Troiano, lo ha ribadito la giunta Assi. I palloncini si possono acquistare, ma è vietato rilasciarli in cielo.