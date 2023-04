Vandali scatenati: distrutta la panchina rossa contro la violenza

Neanche un mese fa era stata presa di mira dai vandali. Nel fine settimana di Pasqua a Desio la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza, è stata nuovamente presa di mira, rendendo la seduta completamente inutilizzabile.

"Purtroppo, mentre stiamo cercando una soluzione insieme all'amministrazione comunale, la nostra panchina rossa contro la violenza alle donne è stata di nuovo vandalizzata, a distanza di nemmeno un mese dal primo danneggiamento", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione Casa delle donne di Desio.

La panchina è posizionata proprio davanti alla sede dell'associazione, in via Lampugnani. Fin da subito tante le dimostrazioni di affetto e di vicinanza all'associaizone, oltre alla piena condanna dell'ignobile gesto. Una panchina che non solo sensibilizza la popolazione sul drammatico problema della violenza contro le donne, ma che invita anche le vittime a non tacere ma a denunciare i soprusi telefonando al numero 1522.

Purtroppo in Brianza non è la prima volta che vengono prese di mira le panchine rosse. Non solo a Desio. A novembre 2022 a Seveso erano apparse scritte choc sulla panchina che condanna la violenza sulle donne.