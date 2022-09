Giancarlo, il panettiere che sforna i bolidi della F1 e il pane del Gran Premio

Il cavallino rampante tratteggiato su una panotta fragrante. Un omaggio al Gran Premio e all'autodromo di Monza che quest'anno ha tagliato il traguardo del suo primo centenario.

Un'iniziativa dello storico panificio Beretta di Lesmo che in occasione dei 100 anni del Tempio della Velocità ha preparato una pagnotta speciale dedicata al centenario che resterà esposta in vetrina in queste giornate di festa. L'idea è venuta a Gianfranco Beretta, a capo dello storico forno Beretta di Lesmo che a giugno aveva impastato un omaggio simile per festeggiare la promozione del Monza in serie A.

Grande sportivo e appassionato di motori Beretta aveva raccontato così l'iniziativa a MonzaToday: "Ho appena realizzato una grande forma di pane con la scritta '100 anni Autodromo Monza e F1' . Un piccolo modo per dismostrare che sono orgoglioso del nostro Autodromo". Ma il fornaio - che nella vita fa anche il giornalista - non si ferma. Dopo aver sfornato la pagnotta dedicata al Tempio della Velocità aveva iniziato a preparare i panini a forma di auto di Formula 1. Il pane dedicato all'Autodromo però non è finito in tavola: resterà esposto in vetrina e sarà un modo per dare il benvenuto ai tifosi che nnel weekend passeranno anche da Lesmo. L'iniziativa ha trovato anche il plauso dell'amministrazione comunale che ha pubblicizzato l'originale creazione anche sui suoi canali social.

Le iniziative a Lesmo per il Gran Premio

Anche il comune di Lesmo ha voluto celebrare la ricorrenza dei 100 anni dall’inaugurazione dell’Autodromo Nazionale di Monza (1922 – 2022) con una rassegna di eventi volta alla celebrazione del prestigio internazionale dell’Autodromo e allo stesso tempo alla narrazione della sua valenza storica, culturale e sportiva nel contesto territoriale brianzolo.

Domenica 11 settembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Peregallo si terrà l’evento “Monza 100 the Legend”: lo spettacolo musicale e letterario “Voci di Passione”, una serata di parole e musica dedicata a personaggi, episodi, eventi e ricordi che hanno fatto la storia dell’autodromo e della Lesmo degli anni ’50.Lo spettacolo è a cura di Carlo Gaeta e Claudio Calvi con la partecipazione della cantante Dagmar Segbers accompagnata alla tastiera da Michele Fazio. L’esibizione sarà preceduta da un’introduzione, che vedrà l’intervento di testimoni locali, e non, della vita dell'Autodromo.

A partire da lunedì 12 settembre e fino a domenica 18 settembre verrà installata in Sala Consiliare, via Vittorio Veneto 15, la mostra video fotografica “Le immagini della leggenda”: un secolo prende forma attraverso le immagini e nella nuova narrazione digitale. Quattro capitoli, quattro schermi che ripercorrono attraverso le immagini il tema della storia dell’autodromo, dei campioni, delle corse e degli eventi e infine del pubblico protagonista.