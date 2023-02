Il panettiere brianzolo che sforna l'amore

Li ha chiamati Valentino e Valentina e questa mattina, non appena li ha sfornati, li ha messi in bella mostra in vetrina ai piedi di una grande scritta 'Love' fatta anche questa di pane. Gianfranco Beretta, stupisce ancora i suoi clienti. Il noto fornaio di Lesmo, salito alla ribalta delle cronache per aver sfornato una mega pagnotta dedicata alla promozione del Monza in serie A, e poi una per il centenario dell'Autodromo, adesso ha deciso di regalare emozioni (con la farina) agli innamorati.

"Si chiamano Valentino e Valentina - spiega a MonzaToday -. Due grandi pani a forma di cuore. Valentina con il volto di una ragazza e con i capelli, sempre di pane, raccolti in due grandi codini. Valentino invece è il fidanzato, sorridente e con due bei baffoni". La creatività nel forno lesmese non si spegne. Beretta, fornaio da una vita, si diverte a preparare e sfornare pagnotte dalle forme particolari, soprattutto in occasione dei grandi eventi e delle feste. Così che oltre alla scritta 'Love' che svetta nella sua vetrina, adesso a ricordare ai clienti la festa degli innamorati ci sono anche Valentina e Valentino.

"Che, ricordiamolo, non solo sono simpatici, ma sono anche buoni da mangiare", ha concluso. Gianfranco Beretta unisce la passione per il forno (dove ogni notte ancora oggi si reca a lavorare con il suo team) anche a quelle per il giornalismo e per la Brianza. Così che spesso fatti di cronaca o eventi di notte diventano fonte di ispirazione anche per le sue produzioni dolci e salate.