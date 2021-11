Sapore di Natale in Brianza: torna il Panettone d'Autore

A Monza si inizia a respirare aria di Natale. Per il centro storico sono già stati allestiti i primi festoni. Conto alla rovescia anche per il mercatino di Natale che, come negli anni passati, verrà allestito nel parcheggio di piazza Carducci.

Nel frattempo i pasticceri sono al lavoro per sfornare i panettoni che saranno protagonisti dell'iniziativa "Panettoni d'Autore", promossa in collaborazione con il Comune di Monza, in programma dal 27 novembre al 24 dicembre. L'evento - ormai collaudato e giunto quest'anno alla sesta edizione - coinvolgerà non solo i migliori produttori artigianali del dolce tipico delle feste, ma anche le boutique del centro storico di Monza.

Inoltre nel fine settimana del 27 e 28 novembre l'Arengario celebrerà il panettone artigianale con degustazioni che proseguiranno in diversi negozi della città. Il 27 novembre dalle 9.30 alle 14, e il 28 novembre dalle 9.30 alle 19 i portici dell'Arengario ospiteranno postazioni dedicate al buon gusto, dove sarà possibile acquistare i migliori panettoni artigianali. A servire e raccontare i segreti del dolce meneghino ci saranno gli studenti dell'Istituto Alberghiero Olivetti di Monza.

Inoltre nel pomeriggio del 27 novembre, quando i brianzoli saranno già alle prese con lo shopping natalizio, in alcune boutique del centro storico sarà possibile fare merenda assaggiando il dolce artigianale. Per tutto il periodo prenatalizio sarà possibile acquistare i panettoni anche nelle boutique aderenti all'iniziativa. Parte del ricavato verrà devoluto alla cooperativa La Meridiana per sostenere i il progetto SLAncio e i progetti a favore dei malati di Alzheimer.

E se deciderete di portare il panettone in tavola prima del 25 dicembre, oppure di metterlo già sotto l'albergo anche quest'anno a Monza ci sarà il temporary shop dedicato al panettone d'autore. Dal 30 novembre al 24 dicembre nel temporary shop di via Vittorio Emanuele II al civico 21.