Paola Gorla, morta 4 giorni dopo una caduta all'ospedale San Gerardo

Paola Gorla, pensionata di 80 anni di Mozzate è morta nella giornata di lunedì 1 luglio all'ospedale San Gerardo di Monza dove da qualche giorno era ricoverata nel reparto di neuro-rianimazione a causa di una caduta.

La donna, residente nel comune comasco e molto amata in città per la sua attività nel sociale, è caduta a terra mentre era in ospedale, a Monza, dove si era recata per alcune analisi di routine. Poi il ricovero nella struttura sanitaria monzese e l'aggravarsi delle sue condizioni, fino al decesso, nella giornata dell'1 luglio dopo una permanenza in reparto.

Chi era Paola Gorla: il cordoglio della città di Mozzate

Paola Gorla era presidente dell’Associazione socio culturale ricreativa, circolo dei pensionati, impegnata in prima linea nell'organizzazione di attività. Una morte inaspettata quella che l'ha sorpresa, che ha lasciato un vuoto incedibile nei famigliari, in primis il figlio Walter Panzieri, anche lui molto attivo nel sociale: è infatti maggiorente del Palio.

I funerali si sono tenuti nella giornata di mercoledì 3 luglio. Anche il comune di Mozzate ha voluto ricordare la concittadina scomparsa con un messaggio di cordoglio con una nota sul sito ufficiale: "Tutta l'Amministrazione Comunale esprime le più sincere condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Paola Gorla in questo difficile momento. Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione nei confronti dell'Associazione Gruppo Pensionati, di cui era presidente, saranno sempre ricordati con affetto e stima".