"Il comune di Monza c'è: non possiamo dimenticare la morte di quel bambino"

La commozione era grande. Impossibile, a meno di 24 ore dal drammatico incidente, non ricordare. Così che il sindaco Paolo Pilotto, prima di iniziare la conferenza stampa in programma nella mattinata di venerdì 28 aprile in municipio, ha voluto riservare qualche minuto a quella tragedia che ha riportato Monza al centro delle cronache nazionali.

Con voce commossa e occhi lucidi il primo cittadino ha ricordato quanto accaduto poche ore prima a Monza. In quella trafficatissima via Buonarroti dove un bimbo di 11 anni, originario della Cina e che viveva nel quartiere insieme alla sua famiglia, è rimasto travolto e ucciso da un'auto. "La polizia locale sta lavorando - ha spiegato Pilotto -. Questa drammatica vicenda è al centro dell'attenzione della nostra amministrazione comunale e mette in luce il problema della viabilità e del traffico in una delle zone a maggiore percorrenza di Monza, dove ci sono molte aziende e spesso il problema dell'alta velocità. La polizia locale sta stendendo una relazione molto accurata su quanto avvenuto ieri pomeriggio e si procederà con ulteriori sopralluoghi".

Già ieri l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, che per primo aveva annunciato la tragedia durante il consiglio comunale, si era mostrato provato e commosso dalla morte di quel bambino che viveva in città. Intanto sabato 29 aprile alle 16 in via Buonarroti, al centro civico, è previsto un momento di incontro e di riflessione per ricordare la drammatica morte del piccolo monzese promosso da Fiab MonzainBici.