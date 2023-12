A Monza si cerca Bruna, pappagallina dispersa: "Ricompensa per chi la trova"

Ha spiccato il primo volo ed è sparita nel cielo, uscendo dalla finestra. E adesso a casa, a Monza, Giulia e Matteo, i suoi piccoli padroncini di 8 e 12 anni la aspettano. In città si cerca Bruna, una pappagallina di tre mesi che lunedì mattina è volata via dalla finestra di una abitazione in zona stadio dove da meno di due mesi vive con la sua nuova famiglia.

Bruna è una esemplare di Ara Ararauna, nota anche come ara gialloblù, e ha tre mesi. "Non riesce ancora a nutrirsi da sola" spiega Marzia, la mamma di Giulia e Matteo. "E' con noi da ottobre e l'abbiamo sempre imbeccata con la siringhetta e se qualcuno l'avesse trovata magari ha anche avuto difficoltà a farla mangiare". Bruna si è allontanata lunedì mattina intorno alle 12.30. "Ho aperto la gabbia per darle da mangiare e in un attimo è volata via dalla finestra che era aperta. E' stato il suo primo volo: di solito abbiamo tenuto spesso la finestra aperta, uscendo anche sul balcone con lei fuori dalla gabbia ma non si è mai mossa. Faceva solo qualche piccola apertura di ali e planava sul nostro braccio teso. Non ha ancora senso dell'orientamento e non sappiamo dove può essere finita".

Quando Bruna è volata via Giulia e Matteo non erano a casa e quando sono tornati da scuola hanno trovato una brutta sorpresa. "Da ieri sono tristissimi, soprattutto Giulia. Era lei che se ne prendeva cura. Bruna stava vicino a lei quando faceva i compiti e studiava. La imbeccava lei". E adesso la aspettano a casa. E per questo motivo Marzia ha deciso di condividere un appello sui social e nel quartiere tramite amici e conoscenti per trovare il pappagallo.

"Sarà difficile che qualcuno la trovi e ce la riporti" spiega Marzia. "Speriamo che questo accada soprattutto per i bambini: non si tratta di una questione economica ma affettiva. E siamo anche disposti a pagare una ricompensa per chi troverà Bruna e ce la riconsegnerà. Il problema è che non ha sviluppato il senso dell'orientamento ed era il suo primo volo libero. Avevamo anche contattato un addestratore che tra poco avrebbe iniziato a lavorare con Bruna ma non abbiamo fatto in tempo". La pappagallina ha spiegato da sola le ali. E adesso la famiglia spera torni a casa.

Se qualcuno avesse avvistato il pappagallo o avesse segnalazioni in merito può scrivere una mail alla redazione di MonzaToday all'indirizzo monzatoday@citynews.it e verranno inoltrate alla famiglia.