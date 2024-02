Un pappagallo da salvare e recuperare. Vigili del fuoco al lavoro martedì mattina a Monza. Una squadra di pompieri intorno alle 10 è giunta in viale Campania con un'autoscala per raggiungere un pappagallo, con tutta probabilità allontanatosi da qualche proprietà, che si era fermato sui rami di un albero.

Le operazioni non sono passate inosservate e alcuni passanti si sono fermati incuriositi. Dal comando provinciale di Monza confermano che si tratta di un intervento per il recupero di un volatile ma al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Qualche mese fa i vigili del fuoco erano stati protagonisti di un altro intervento simile, con una pappagallina - Bruna - smarrita e recuperata su un tetto. Alla fine l'ara gialloblu, dopo un giorno e mezzo, era tornata a casa dalla sua famiglia e dai suoi piccoli padroncini.