Venti parcheggi liberi per i giovani pazienti in cura al Centro Maria Letizia Verga

Realizzati dal Comune di Monza per andare incontro alle esigenze delle tante persone che, purtroppo, ogni giorno si recano al Centro di via Cadore per le cure dei loro bambini

Venti parcheggi liberi per i genitori che ogni giorno accompagnano i figli a sottoporsi a visite e cure presso il Centro Verga di Monza. Un piccolo, ma prezioso, aiuto per gli utenti del prestigioso Centro onco ematologico monzese che richiama pazienti da tutta Italia.

Il Settore Viabilità del Comune di Monza ha realizzato venti nuovi parcheggi per la sosta libera lungo via Cadore, ottimizzando gli spazi a disposizione lungo la carreggiata nel tratto di strada a senso unico. Inoltre, per ampliare l’offerta di sosta a quanti si recano giornalmente al centro onco ematologico sono stati ricavati dodici stalli nello spazio riservato al Centro, oltre a quello ad hoc riservato alle ambulanze in via di realizzazione.

Intanto sul lato sinistro del senso di marcia è stato completato un camminamento per i pedoni protetto da paletti, in prossimità dell'area di sosta a disposizione del centro ospedaliero. Il tratto pedonale, al confine con Vedano al Lambro, è collegato con i percorsi pedonali già esistenti.

A breve, infine, verranno terminate le lavorazioni per la posa in opera sul manto stradale dei simboli “limite massimo di velocità 30km/h, per ricordare anche visivamente agli automobilisti la necessità di mantenere una velocità limitata in corrispondenza dell’ingresso alla struttura.