Le strisce blu a Lissone diventano bianche e la sosta regolamentata a pagamento - almeno per l’area del centro e per 114 stalli individuati - diventa libera e disco orario. Mentre a Monza, nel capoluogo brianzolo, impazza la polemica relativa alla rivoluzione dei parcheggi e alla trasformazione a pagamento di tutti gli stalli del centro città, a Lissone è stata approvata la delibera di giunta che istituisce nuove aree di sosta libera e gratuita.

La sosta a pagamento delle strisce blu verrà sostituita da sosta libera e verrà introdotta una limitazione oraria mediante l'utilizzo di un dispositivo di "disco orario".

“Questa decisione – spiega il sindaco Laura Borella - è stata presa al fine di favorire la sosta dinamica per periodi non lunghi, consentendo a un gran numero di utenti di usufruire gratuitamente dei parcheggi e di poter così accedere facilmente alle strutture e ai servizi presenti nelle aree centrali della città. Complessivamente saranno interessati dalla modifica 114 stalli di sosta. Si tratta di un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la vivibilità del centro città sia per i residenti, sia per i clienti delle attività commerciali che per gli utenti dei servizi”. L’approvazione della delibera segue le trattative avviate nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale con la società che si occupa della gestione della sosta, rese necessarie dopo la rilevazione di una serie di criticità di natura contrattuale emerse negli anni precedenti.

Le modifiche

Ecco nello specifico le modifiche che verranno apportare alla viabilità:

- ZONA ROSSA:

1. piazza Papa Giovanni XXIII n. 4 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00:

2. piazza martiri di Nassiriya (lato ovest) n. 9 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

3. via Baldironi n 18 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

4. vicolo del Ronco (retro-biblioteca comunale) n. 16 stalli con disco orario 2 ore dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

5. via Loreto corrispondenza numero civico 46 n. 4 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

6. via Loreto corrispondenza numero civico 35 n. 6 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

- ZONA GIALLA: 1. piazza Maria Bambina n. 9 stalli con disco orario 1 ora dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

2. via Lega Lombarda al n. 21 n. 21 stalli con disco orario 2 ore dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

3. piazza della Lega Lombarda (lato nord-ovest) n. 3 stalli con disco orario 2 ore dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

4. via Fantoni e via Brustolon n. 22 stalli a sosta libera;

5. via Agostoni (area parcheggio lato sud direzione via Matteotti) n. 2 stalli con disco orario 30 minuti dalle ore 09:00 alle ore 18:00.