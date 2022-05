I residenti chiedono più parcheggi, il comune ne toglie sei

È da anni che chiedono più parcheggi. La vita dei residenti, soprattutto dopo l'arrivo della sede della provincia di Monza e Brianza e della questura, è diventata un inferno. Impossibile trovare un posto se si ritorna a casa durante la giornata. E poi il problema della sera quando, come successo alcuni mesi fa, i vandali e i ladri prendendo di mira le auto smontandole o rompendo i finestrini.

A lamentarsi sono i residenti di via Monte Grigna e delle strade limitrofe. Ma, ironia della sorte, nei giorni scorsi sono arrivati alcuni operai per realizzare sei stalli per moto e biciclette. Grande l'indignazione di Gustavo Sellitri, storico componente e portavoce del Comitato di via Grigna che ha deciso di presentarsi alle amministrative del 12 giugno nella lista di Movimento Moccia per Monza.

"Ci sentiamo presi in giro - commenta Sellitri -. Quando martedì scorso sono arrivato in via Monte Grigna per la conferenza stampa che avevamo organizzato per illustrare le prossime attività del comitato, mi sono trovato una ruspa. Come mi hanno riferito gli operai era tutto autorizzato: stavano effettuando interventi per l'installazione di sei postazioni per la ricarica di moto e bici. Lì, proprio in quella via dove noi da anni chiediamo nuovi stalli, ce ne stavano portando via sei. Un cantiere di cui nessuno, peraltro, ci aveva avvisato". Sellitri ha perciò contattato la polizia locale di Monza: una pattuglia è uscita sul posto per accertamenti in merito al cantiere.

Sellitri non si ferma e dall'11 giugno effettuerà con alcuni residenti presidi fissi in via Monte Grigna per denunciare tutto quello che non va. "Ci sono in tutto 96 posti auto - prosegue -. Con questo nuovo intervento scendono a 90. Da anni diciamo che sono insufficienti. Nel circondario vivono 450 famiglie, tra il civico 10 e 11 di via Monte Grigna ce ne sono circa 200. Con impiegati e utenti della provincia e della questura qui è un delirio, non c'è mai un posto libero".

Il comitato da anni chiede alle istituzioni di aprire i parcheggi sotterranei della provincia, alleggerando così il problema. Ma ad oggi la richiesta non è stata ancora accolta.