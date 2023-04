Parcheggia la bici e non la trova più, 14enne aiuta i poliziotti a trovare il ladro

Un ragazzino di 14 anni rimasto senza la sua bicicletta dopo averla parcheggiata fuori da un negozio a Monza e un 55enne incastrato dalle immagini delle telecamere e raggiunto da un foglio di via che non potrà più mettere piede in città per i prossimi tre anni. Il questore di Monza ha disposto per un 55enne di brugherio, con precedenti, un provvedimento dopo che l'uomo era stato bloccato da una volante a seguito del furto di una mountain bike.

La bici era stata parcheggiata in via Buonarroti all'angolo con via Giotto. Il proprietario al suo ritorno aveva trovato sconsolato la sola catenae chiesto l'intervento delle forze dell'ordine al 112. La questura ha inviato sul posto una pattuglia che grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza ha diramato la descrizione e le ricerche dell’uomo che, già noto alle forze dell'ordine per altri tipi di reati, è stato intercettato e bloccato dopo qualche ora all’esterno dell’Esselunga di via Buonarroti. Di fronte all'evidenza delle immagini - specificano dalla questura - ha ammesso il furto ma non ha fornito indicazioni utili al ritrovamento della bici. Per l'uomo è scattata anche una denuncia.